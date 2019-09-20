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На пятиэтажке в Скопине появится граффити, посвященное гончарству. Об этом сообщили в официальной
Тематический рисунок нанесут на фасад дома №102 по улице Ленина в рамках проекта «Рисунки Победы».
Напомним, ранее сасовцам
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