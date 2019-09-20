Любимов опроверг вывоз московского мусора в Рязанскую область

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Фото: Издательство «Пресса»
Губернатор Николай Любимов опроверг информацию о вывозе московского мусора в Рыбновский район. Об этом глава региона сообщил на встрече с избранными главами муниципальных образований и депутатами в четверг, 19 сентября.
Ранее жители Рыбного прислали в редакцию RZN.info фотографии грузовиков с московскими номерами. По их словам, машины регулярно приезжают на местную свалку бытовых отходов.
Любимов заявил, что знает о ситуации. «Проверка проводится… Московского мусора там пока не обнаружили. Эти грузовики с московскими номерами — чаще всего они принадлежат нашим рязанским компаниям», — сказал губернатор.
Он также добавил, что у него на машине тоже московские номера и «они никак не идентифицируются с московскими компаниями».
Напомним, замдиректора ООО «ЭКО» Сергей Дергачев, под контролем которого находится полигон ТБО в Рыбновском районе, также
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