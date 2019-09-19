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17:28, 19 сентября 2019 199
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В Рыбном опровергли вывоз московского мусора в Рязанскую область

В Рыбном опровергли вывоз московского мусора в Рязанскую область

Фото: Издательство «Пресса»

Замдиректора ООО «ЭКО» Сергей Дергачев, под контролем которого находится полигон ТБО в Рыбновском районе, опроверг информацию о том, что туда привозят мусор из Московской области. Об этом пишет ИД «Пресса».

Он отметил, что полигон охраняется, отходы принимают только от организаций и предприятий Рязанской области, с которыми заключены договоры.

«Нам важен сам факт, откуда везут ТБО. Эта информация обязательно указывается в паспорте отходов, который необходим для заключения договора с организацией. А для транспортировки она может привлекать любого перевозчика, хоть с московскими, хоть с магаданскими номерами», — сказал Дергачев.

Как рассказала инженер-эколог Татьяна Савельева, отходы на полигоне не сжигаются — они закладываются в траншею и утрамбовываются.

После этого специалисты проводят экологический контроль.

«Буквально на этой неделе брали на анализ пробы воды из скважин, что не загрязняем грунтовые воды, из реки, расположенной почти в километре от полигона, что не сбрасываем в нее отходы. Постоянно контролируем уровень загрязненности воздуха», — заключила инженер-эколог.

Ранее в редакцию RZN.info прислали фотографии с грузовиками с московскими номерами, которые приезжают на рыбновскую свалку отходов.


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