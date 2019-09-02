Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:47, 2 сентября 2019 333
 0    0

В Рязани курсантам университета МВД вручили первые погоны

В Рязани курсантам университета МВД вручили первые погоны

В понедельник, 2 сентября, в Рязани курсантам университета МВД вручили первые погоны. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

От имени главы региона Николая Любимова собравшихся поприветствовал Вице-губернатор Игорь Греков. Он напомнил, что в прошлом году рязанский филиал Московского университета МВД России имени Кикотя отметил 20-летие.

«Это небольшой срок, но за это время вуз занял достойное место среди ведущих учебных заведений этого направления. Здесь подготовлено более 5000 отличных специалистов. Они составляют кадровую основу МВД России, охраняют мир и спокойствие рязанцев. Правительство области высоко ценит активное участие университета в жизни региона. Рязанской области очень нужны ваши выпускники: образованные, честные, верные долгу и нашей великой России», — сказал Греков.

На мероприятии первое офицерское звание присвоили слушателям выпускного курса, а первокурсникам — специальное звание «рядовой полиции».

Фото с сайта рязанского правительства


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Наставники, друзья и семья. Водитель РНПК рассказал о работе на заводе

Наставники, друзья и семья. Водитель РНПК рассказал о работе на заводе

Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 24 августа 2019 21 532
Вице-мэра Тамбова насмерть сбили в Скопине
9:44, 24 августа 2019 17 294
В полиции рассказали подробности гибели вице-мэра Тамбова в Рязанской области 1
14:54, 25 августа 2019 14 869
На трассе под Рязанью произошла массовая авария с погибшими
9:26, 24 августа 2019 13 673
Рязанцы протоптали дорожку у забора, перекрывающего тротуар в Лесопарке 2
8:31, 24 августа 2019 11 765
В Ухоловском районе нашли заросли конопли
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум