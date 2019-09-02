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В понедельник, 2 сентября, в Рязани курсантам университета МВД вручили первые погоны. Об этом сообщил
От имени главы региона Николая Любимова собравшихся поприветствовал Вице-губернатор Игорь Греков. Он напомнил, что в прошлом году рязанский филиал Московского университета МВД России имени Кикотя отметил 20-летие.
«Это небольшой срок, но за это время вуз занял достойное место среди ведущих учебных заведений этого направления. Здесь подготовлено более 5000 отличных специалистов. Они составляют кадровую основу МВД России, охраняют мир и спокойствие рязанцев. Правительство области высоко ценит активное участие университета в жизни региона. Рязанской области очень нужны ваши выпускники: образованные, честные, верные долгу и нашей великой России», — сказал Греков.
На мероприятии первое офицерское звание присвоили слушателям выпускного курса, а первокурсникам — специальное звание «рядовой полиции».
Фото с сайта рязанского правительства
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.