В Челябинской области школьников поздравили песней «Рюмка водки». Видео

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В поселке Новосинеглазово Челябинской области школьников поздравили с Днем знаний концертом, на котором прозвучали песни «Рюмка водки на столе» Григория Лепса и группы «Ленинград», сообщило
Местные жители сняли на видео выступление коллектива «Сентябрь» на площади перед местным ДК. Во время концерта один из музыкантов сказал в микрофон, что есть повод выпить в праздник. После этого он исполнил песню.
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Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?