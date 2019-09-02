Под Рязанью в аварии с «развороченным» внедорожником и «Волгой» погибла пожилая пара

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Фото: УМВД по Рязанской области
Под Рязанью в аварии с «развороченным» внедорожником и «Волгой» погибли два человека. Об этом
Авария произошла в воскресенье, 1 сентября, примерно в 18:20 на 54 километре дороги Спас-Клепики — Рязань. Предварительно, «Волга» врезалась в Land Rover. Погибли 60-летние водитель и пассажирка легковой машины.
Травмы получил 64-летний водитель внедорожника.
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