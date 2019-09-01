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Вечером в воскресенье, 1 сентября, на трассе Рязань — Спас-Клепики «разворотило» машину. Видео с места аварии опубликовали в группе «
Судя по ролику, автомобиль получил серьезные повреждения после лобового столкновения.
Подробностей ДТП нет. Информация уточняется.
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.