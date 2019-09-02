Перед учениями в Коломне рязанский священник окропил танки

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Фото: Рязанская епархия
Перед учениями в Коломне рязанский протоиерей Константин Сомов окропил танки и понтонный железнодорожный мост.
«Сами учения начались 1 сентября с прочтения молитвы на начало всякого благого дела», —
Согласно легенде, военные должны были восстановить мост и обезвредить террористов. На учения собрались почти полтысячи человек и около 300 единиц боевой техники.
Впервые военные задействовали разные подразделения, в том числе специалистов железной дороги. Также на учения пригласили православный юнармейский отряд «Воевода» из воинского храма преподобного Серафима Саровского.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.