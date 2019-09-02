17-летняя рязанка сбежала из удмуртского санатория и пропала

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Рязанка Ангелина Староверова сбежала из санатория в Ижевске и пропала. По данным
Приметы: рост около 170 сантиметров, среднее телосложение, волосы черные, длиной до плеч. Над бровью шрам, на левой руке татуировка в виде «сердечка», на правой ноге татуировка в виде планеты Сатурн и надпись «Юность».
Староверова была одета в черные толстовку, джинсы и кроссовки с белой подошвой.
Всех, кто знает о пропавшей, просят позвонить по телефонам:
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