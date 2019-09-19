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Пользователи соцсетей пожаловались на условия в детском саду, который находится в селе Малинищи Пронского района. Пост опубликовали в группе «
По словам матери одного из воспитанников, в здании уже несколько лет пахнет канализацией, а в комнатах, где дети спят, играют и переодеваются, течет крыша.
«Эти проблемы беспокоят уже много лет, но в этом году появилась еще одна — экономия отопления. Родителей попросили потеплее одевать детей и купить им теплые пижамы. Вот так решили сэкономить на здоровье и без того часто болеющих детей», — написала женщина.
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