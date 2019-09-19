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15:35, 19 сентября 2019 97
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Суздаль получит 850 млн рублей на благоустройство

Суздаль получит 850 млн рублей на благоустройство

Фото: Ru.wikipedia.org

Суздаль получит 850 млн рублей на благоустройство. Средства выделило Министерство культуры России, сообщил сайт мэрии.

Мэр Суздаля Сергей Сахаров защитил соответствующий проект во время заседания комиссии по реализации проекта «Комплексное развитие территорий и инфраструктуры малых исторических поселений».

В городе благоустроят центральные улицы, туристические маршруты, обустроят водные объекты города, улучшится экологическая обстановка.

«Все это позволит сформировать комфортную среду для туристов и жителей города» — сказал глава города.

После подписания соглашений между министерством и администрацией Владимирской области объявят тендер на разработку проектно-сметной документации.


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