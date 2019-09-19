СМИ рассказали об улучшении состояния Заворотнюк

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Фото: Kinopoisk.ru
Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось, сообщил
По данным источника, представитель артистки написала, что шансы на выздоровление у Заворотнюк «немаленькие».
Также она рассказала, что врачи рассказали близким, что Заворотнюк может «выкарабкаться». При этом родственники не общаются с журналистами, так как боятся сглаза.
Ранее СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк
Нейрохирург о
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