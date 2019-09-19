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10:40, 19 сентября 2019 110
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СМИ рассказали об улучшении состояния Заворотнюк

СМИ рассказали об улучшении состояния Заворотнюк

Фото: Kinopoisk.ru

Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось, сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.

По данным источника, представитель артистки написала, что шансы на выздоровление у Заворотнюк «немаленькие».

Также она рассказала, что врачи рассказали близким, что Заворотнюк может «выкарабкаться». При этом родственники не общаются с журналистами, так как боятся сглаза.

Ранее СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Позже актриса ответила на сообщение о госпитализации.

Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление.


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