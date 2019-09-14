Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление

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Фото: Kinopoisk.ru
Нейрохирург Александр Тушев в интервью «
Он отметил, что если опухоль сопровождается отеком, это означает, то у человека уже третья или четвертая стадия.
«Прогнозы неутешительные, и только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека. Вылечить же полностью опухоль нельзя», — сказал он.
Тушев добавил, что в среднем пациенты с четвертой стадией живут от восьми месяцев до года.
По его словам, симптомами чаще всего бывают слабость, утомляемость, приступы судорог и неврологические осложнения.
Тушев отметил, что без оперативного вмешательства состояние больного может ухудшиться из-за роста новообразования. При этом, в операции есть риск, поскольку возникают неврологические проблемы.
Ранее СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк
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