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Пьяная жительница Мурома ударила и укусила полицейского. Об этом сообщил
По данным следствия, 12 сентября в полицию обратился местный житель, сообщив, что его бывшая супруга ведет себя неадекватно в присутствии двух маленьких детей.
На место приехали оперативники и сотрудники опеки. Женщина не пустила их в квартиру, после чего ударила и укусила полицейского. Пострадавшего госпитализировали.
«Учитывая, что дети в возрасте девяти и пяти лет в настоящее время возвращены матери, старший ребенок имеет статус инвалида, следователь уже на начальной стадии расследования дела потребовал поставить семью на учет», — говорится в сообщении.
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