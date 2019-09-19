Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:39, 19 сентября 2019 110
 0    0

Пьяная жительница Мурома ударила и укусила полицейского

Пьяная жительница Мурома ударила и укусила полицейского

Пьяная жительница Мурома ударила и укусила полицейского. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, 12 сентября в полицию обратился местный житель, сообщив, что его бывшая супруга ведет себя неадекватно в присутствии двух маленьких детей.

На место приехали оперативники и сотрудники опеки. Женщина не пустила их в квартиру, после чего ударила и укусила полицейского. Пострадавшего госпитализировали.

«Учитывая, что дети в возрасте девяти и пяти лет в настоящее время возвращены матери, старший ребенок имеет статус инвалида, следователь уже на начальной стадии расследования дела потребовал поставить семью на учет», — говорится в сообщении.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Создатели рязанского беспилотного трактора начали готовиться к финалу премии «Бизнес — успех»

Создатели рязанского беспилотного трактора начали готовиться к финалу премии «Бизнес — успех»

Партнером премии «Бизнес — успех» является Промсвязьбанк.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 619
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 10 591
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
10:38, 18 сентября 2019 2 667
Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью 1
14:37, 17 сентября 2019 1 731
Дима Билан приехал тушить торфяники в Рязанскую область. Видео
12:27, 14 сентября 2019 11 207
В центре Рязани девушка на «Хендэ» сбила четырех человек
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум