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12:14, 19 сентября 2019 199
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Любимов рассказал «России-24» о социально-экономическом развитии региона

Любимов рассказал «России-24» о социально-экономическом развитии региона

Николай Любимов рассказал «России-24» о социально-экономическом развитии региона. Интервью с губернатором Рязанской области вышло в эфир в четверг, 19 сентября.

Глава региона рассказал о строительстве в регионе социальных объектов, а также их финансировании.

«Не по всем объектам выдерживается финансирование 95% из федерального бюджета и 3-5% из регионального, некоторые проекты требуют больших затрат региона на софинансирование, ремонт и операционные расходы», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что говорил о финансировании с министром финансов Антоном Силуановым и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Это все не в воздух слова, это слова, которые федеральные министры и правительство слышат и стараются корректировать все, что необходимо», — отметил Любимов.

В интервью губернатор добавил, что в этом году в Рязанской области ввели восемь новых детских садов на более 500 человек от 1 до 3 лет, отремонтировали и построили 13 ФАПов, за счет федеральных средств купили десять мобильных медицинских комплексов.

По слова главы региона основная задача в данный момент — развитие первичного звена в регионе.

Помимо этого, Любимов рассказал о создании промышленных кластеров и научных центров в обалсти. Он добавил, что в технопарке «Точка кипения», который открылся в Рязани 11 сентября, планируют создать 400 рабочих мест.

Также губернатор рассказал, что в первом России агробиотехнопарке под Рязанью будут создавать новые технологии для сельского хозяйства, которые в будущем можно будет «отправить на экспорт».


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