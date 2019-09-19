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Николай Любимов рассказал «России-24» о социально-экономическом развитии региона. Интервью с губернатором Рязанской области вышло в эфир в четверг, 19 сентября.
Глава региона рассказал о строительстве в регионе социальных объектов, а также их финансировании.
«Не по всем объектам выдерживается финансирование 95% из федерального бюджета и 3-5% из регионального, некоторые проекты требуют больших затрат региона на софинансирование, ремонт и операционные расходы», — сказал губернатор.
Он подчеркнул, что говорил о финансировании с министром финансов Антоном Силуановым и премьер-министром Дмитрием Медведевым.
«Это все не в воздух слова, это слова, которые федеральные министры и правительство слышат и стараются корректировать все, что необходимо», — отметил Любимов.
В интервью губернатор добавил, что в этом году в Рязанской области ввели восемь новых детских садов на более 500 человек от 1 до 3 лет, отремонтировали и построили 13 ФАПов, за счет федеральных средств купили десять мобильных медицинских комплексов.
По слова главы региона основная задача в данный момент — развитие первичного звена в регионе.
Помимо этого, Любимов рассказал о создании промышленных кластеров и научных центров в обалсти. Он добавил, что в технопарке «Точка кипения», который
Также губернатор рассказал, что в первом России
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