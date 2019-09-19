Николай Любимов рассказал «России-24» о социально-экономическом развитии региона. Интервью с губернатором Рязанской области вышло в эфир в четверг, 19 сентября.

Глава региона рассказал о строительстве в регионе социальных объектов, а также их финансировании.

«Не по всем объектам выдерживается финансирование 95% из федерального бюджета и 3-5% из регионального, некоторые проекты требуют больших затрат региона на софинансирование, ремонт и операционные расходы», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что говорил о финансировании с министром финансов Антоном Силуановым и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Это все не в воздух слова, это слова, которые федеральные министры и правительство слышат и стараются корректировать все, что необходимо», — отметил Любимов.

В интервью губернатор добавил, что в этом году в Рязанской области ввели восемь новых детских садов на более 500 человек от 1 до 3 лет, отремонтировали и построили 13 ФАПов, за счет федеральных средств купили десять мобильных медицинских комплексов.

По слова главы региона основная задача в данный момент — развитие первичного звена в регионе.

Помимо этого, Любимов рассказал о создании промышленных кластеров и научных центров в обалсти. Он добавил, что в технопарке «Точка кипения», который открылся в Рязани 11 сентября, планируют создать 400 рабочих мест.