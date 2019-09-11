В Рязани открылся технопарк «Точка кипения». Фото

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В здании бывшего училища связи на первом и втором этажах открыли технопарк «Точка кипения». Торжество прошло в среду, 11 сентября.
На нем поприсутствовал губернатор Николай Любимов.
По словам главы региона создание инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) это еще один серьезный шаг на пути развития цифровой экономики региона.
«Эту масштабную работу мы ведем в рамках нацпроекта, который признан обеспечить новое качество жизни и конкурентное будущее нашего региона на международной арене. Уверен, что именно здесь будет биться главный пульс огромного коллектива неравнодушных и заинтересованных людей, заинтересованных в успешном развитии региона, — сказал Любимов.
Территория имеет пять залов, носящие фамилии известных рязанцев: лекторий «Циолко[Ix1n (m₁/m₂)]sky» названная в честь русского изобретателя Константина Циолковского; конференц-зал «Yesенин» носящий имя рязанского поэта Сергея Есенина; коворкинг-зона «Ipавлов», отмеченная фамилией ученого-физиолога Ивана Павлова; переговорная «бирюЗОВ» носящая имя советского маршала Сергея Бирюзова и зал «meчурин» названный в честь биолога Ивана Мичурина.
На первом этаже для будущих сотрудников организовано пространство для коллективной работы, а на втором этаже для них обустроили переговорные. На базе технопарка уже работают сотрудники ООО «Аврора Роботикс» и АНО «Цифровой регион». В рамках мероприятия прошла выставка инновационных проектов региона.
В дальнейшем для работы в «Точке кипения» планируют привлекать организации с инновационными проектами в сфере IT-технологий. В технопарке организовано многофункциональное пространство, предполагается аренда помещений на льготных условиях, а также предоставление информационно-консультационной поддержки.
Кроме того, до конца 2019 года планируется расширить технопарк на третий, четвёртый, пятый и шестой этажи здания бывшего училища связи. На них разместят еще 15 резидентов и организуют до четырехсот рабочих мест.
На данный момент в стране работают 25 таких технопарков. Первый
© RZN.info
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.