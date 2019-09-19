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В четверг, 19 сентября, в горадминистрации обсудили подготовку к отопительному сезону в Рязани. Об этом сообщил
На заседании представители муниципальных предприятий и ресурсоснабжающих организаций отчитались о готовности к предстоящему отопительному сезону и о наличии актов и паспортов готовности.
На встрече отметили «неудовлетворительную работу» управляющих компаний ООО «Сафари+", ООО «УК ЖКХ», ООО «УО Техрембытсервис», ООО «УК ЖЭУ №1» в подготовке к отопительному сезону и получении паспортов готовности.
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