Мэрия назвала дату начала отопительного сезона в Рязани

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В пятницу, 20 сентября, в Рязани начнется заполнение централизованной системы теплоснабжения. Соответствующее
«Прогноз погоды говорит о достаточно низких температурных показателях во второй половине сентября. В администрацию поступают жалобы от горожан на холод в жилых помещениях. Кроме того, в детских садах и школах дети не должны мерзнуть», — подчеркнула Елена Сорокина.
Она добавила, что «в первую очередь тепло поступит на объекты социальной сферы, учреждения здравоохранения города, затем — в жилые дома».
Отопление планируют запустить в течение недели.
По всем проблемам в период начала отопительного сезона можно обращаться в свои управляющие организации или в управление энергетики и ЖКХ по телефону 25-48-69.
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