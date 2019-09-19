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13:41, 19 сентября 2019 191
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Мэрия назвала дату начала отопительного сезона в Рязани

Мэрия назвала дату начала отопительного сезона в Рязани

В пятницу, 20 сентября, в Рязани начнется заполнение централизованной системы теплоснабжения. Соответствующее постановление подписала глава горадминистрации Елена Сорокина.

«Прогноз погоды говорит о достаточно низких температурных показателях во второй половине сентября. В администрацию поступают жалобы от горожан на холод в жилых помещениях. Кроме того, в детских садах и школах дети не должны мерзнуть», — подчеркнула Елена Сорокина.

Она добавила, что «в первую очередь тепло поступит на объекты социальной сферы, учреждения здравоохранения города, затем — в жилые дома».

Отопление планируют запустить в течение недели.

По всем проблемам в период начала отопительного сезона можно обращаться в свои управляющие организации или в управление энергетики и ЖКХ по телефону 25-48-69.


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