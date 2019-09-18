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В ОКБ прооперировали рязанца, на которого упала ветка на улице Маяковского. Об этом журналисту RZN.info рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
«Врачи нейрохирургического отделения Областной клинической больницы прооперировали пострадавшего рязанца, на которого упало дерево. Сейчас пациент находится в реанимации под пристальным наблюдением медиков. Его состояние оценивается как тяжелое», — написал представитель министерства.
Напомним, утром в среду, 18 сентября, в центре Рязани на мужчину
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