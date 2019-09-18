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10:12, 18 сентября 2019 378
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В центре Рязани на рабочего рухнула ветка дерева

В центре Рязани на рабочего рухнула ветка дерева

Утром в среду, 18 сентября, в центре Рязани на мужчину рухнула ветка. Опиловку деревьев проводили на улице Маяковского.

Один из рабочих находился наверху, он попытался удержать ветку, но она упала на его напарника.

На момент публикации новости пострадавший находится в сознании. По его словам, он не чувствует ног. Место происшествия огородили прибывшие полицейские. Как рассказали очевидцы, скорую ждут уже 20 минут.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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