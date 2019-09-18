К рабочему, на которого рухнула ветка в центре Рязани, скорая ехала более 40 минут

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Александр Блохин
К рабочему, на которого рухнула ветка в центре Рязани, скорая ехала более 40 мину. Об этом сообщает корреспондент RZN.info.
Инцидент произошел на улице Маяковского в 9:35, спустя несколько минут очевидцы вызвали врачей. Бригада прибыла на место в 10:32.
Пострадавшего госпитализировали. Мужчина жалуется на боль в ногах и не может лежать на пояснице.
Напомним, его напарник
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПод Рязанью нашли гриб весом почти полкилограмма
|
cледующая новость →Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью
Как движется график курса валют под воздействием внутренних и внешних факторов?