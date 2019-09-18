В Калуге школьница забралась на вышку сотовой связи

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Утром в среду, 18 сентября, В Боровском районе Калуги школьница забралась на вышку сотовой связи, пишут «
На место событий прибыли сотрудники МЧС и местной администрации. Рядом с вышкой нашли рюкзак, благодаря чему удалось установить личность девочки и связаться с родителями.
После переговоров горожанам удалось убедить подростка спуститься вниз.
«Для нас это тоже был шок, никто такого не ожидал», — рассказал директора школы, где учится девочка.
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.