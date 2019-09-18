В Калуге пропала 42-летняя женщина

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В деревне Ерденево Калужской области пропала 42-летняя Ольга Рисова. Об этом сообщили
С 13 августа ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 165 сантиметров, телосложение xудощавое, цвет глаз голубой, волосы светло-русые. Была одета: серая спортивная кофта, коричневая кофта, черные брюки, черные кроссовки
Всех, кто знает о пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8 (800)700-54-52, 112.
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.