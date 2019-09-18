Сасовцы предложили выбрать городское граффити к 75-летию Великой Победы

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Как сообщили в местной администрации, в Сасове решили реализовать проект «Рисунки Победы». Патриотическое граффити планируют разместить на стене гостиницы «Цна». Члены организации «Волонтеры Победы» предложили четыре варианта.
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