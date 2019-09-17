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В центре Рязани мужчина покончил с собой. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Тело мужчины средних лет обнаружили вечером в воскресенье, 15 сентября, на улице Вокзальной.
В СУ СКР по Рязанской области подтвердили обнаружение трупа, проводится проверка.
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