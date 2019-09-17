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21:10, 17 сентября 2019 151
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Рязанцы стали реже злоупотреблять алкоголем — статистика

Рязанцы стали реже злоупотреблять алкоголем — статистика

В рязанском наркодиспансере в настоящее время наблюдается пять тысяч человек, которые страдают алкоголизмом. Это на пять процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба горадминистрации со ссылкой на данные диспансера.

По данным полиции, с начала текущего года более 400 преступлений было совершено гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Всего присекли почти 15 тысяч фактов потребления алкоголя в общественных местах, в том числе 101 — несовершеннолетними.

Кроме того, региональное министерство здравоохранения разработало комплекс мер, «направленных на снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией».

Все желающие могут получить анонимное консультирование врача психиатра-нарколога по вопросам злоупотребления алкоголем по «телефону доверия» 25-95-27.


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