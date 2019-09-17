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В рязанском наркодиспансере в настоящее время наблюдается пять тысяч человек, которые страдают алкоголизмом. Это на пять процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила
По данным полиции, с начала текущего года более 400 преступлений было совершено гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Всего присекли почти 15 тысяч фактов потребления алкоголя в общественных местах, в том числе 101 — несовершеннолетними.
Кроме того, региональное министерство здравоохранения разработало комплекс мер, «направленных на снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией».
Все желающие могут получить анонимное консультирование врача психиатра-нарколога по вопросам злоупотребления алкоголем по «телефону доверия» 25-95-27.
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