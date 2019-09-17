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8:42, 17 сентября 2019 100
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Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире

Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире

Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире. Об этом сообщил интернет-портал «Говорит Москва».

Так, iPhone 11 Pro Max с объемом памяти в 512 Гб можно будет купить в российских магазинах за 132 тысячи рублей (2053 доллара). Дешевле всего аналогичную модель можно купить в США — там она стоит 1449 долларов.

Самый дорогой iPhone 11 в минимальной комплектации оказался в Норвегии, там он обойдется в 947 долларов. А вот самой доступной эта модель оказалась в Японии — она стоит 692 доллара.

Напомним, 10 сентября Apple презентовала новый iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. В России смартфоны будут стоить от 60 тысяч рублей.


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