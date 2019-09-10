Apple представила три новых iPhone

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Во вторник, 10 сентября, Apple представила три новых модели iPhone: 11, 11 Pro 11 Pro Max. Компания вела трансляцию мероприятия на официальном
Размер экрана iPhone 11 составляет 6,1 дюйма, iPhone 11 Pro — 5,8 дюйма, у iPhone Pro Max — 6,5 дюйма. Устройства оснастят процессором A13, который, как заверили в компании, станет самым быстрым в истории смартфонов.
iPhone 11 представят в белом, черном и красном, а также зеленом, желтом и лавандовом цветах.
У новых устройств есть широкоугольная камера и ночной режим для снимков в темное время без использования вспышки.
У модели Pro три камеры — обычная, телеобъектив и ультраширокая. Пользователь сможет менять режимы во время съемки, в том числе переключаться на широкоугольную камеру.
В продажу в России устройства поступят 20 сентября, цена iPhone 11 составит 59,99 тысячи рублей, Pro — 89,99 тысячи, передает
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