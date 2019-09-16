В Сараевском районе пастух переходил реку вброд и утонул

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В воскресенье, 15 сентября, в реке Бока около села Новобокино Сараевского района утонул пастух. Об этом RZN.info сообщили в Кораблинском МСО СУ СК России по Рязанской области.
По предварительной версии, 59-летний мужчина перегонял стадо с напарником и пытался сократить путь. Он переходил реку вброд и утонул.
Утром 16 сентября из водоема достали тело, проводится проверка.
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