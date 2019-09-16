В рязанском медцентре пациентов стали принимать московские врачи

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В воскресенье, 8 сентября, отметил день рождения первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани, открывшийся в начале осени 2018 года. Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.
По мнению основателя и генерального директора ГК «СМ-Клиника» Николая Смыслова, добиться успеха можно, только создав хорошую команду. Поэтому пациенты «СМ-Клиника» могут обратиться за помощью к врачам самого высокого уровня, среди которых есть академики РАН, профессора, доктора медицинских наук, кандидаты медицинских наук.
За консультацией таких специалистов не нужно ехать в столицу: в рамках проекта «Московский врач» ведущие врачи холдинга сами приедут в Рязань, чтобы принять пациентов.
Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Публикации».
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.