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10:08, 16 сентября 2019 277

В рязанском медцентре пациентов стали принимать московские врачи

В рязанском медцентре пациентов стали принимать московские врачи

В воскресенье, 8 сентября, отметил день рождения первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани, открывшийся в начале осени 2018 года. Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.

По мнению основателя и генерального директора ГК «СМ-Клиника» Николая Смыслова, добиться успеха можно, только создав хорошую команду. Поэтому пациенты «СМ-Клиника» могут обратиться за помощью к врачам самого высокого уровня, среди которых есть академики РАН, профессора, доктора медицинских наук, кандидаты медицинских наук.

За консультацией таких специалистов не нужно ехать в столицу: в рамках проекта «Московский врач» ведущие врачи холдинга сами приедут в Рязань, чтобы принять пациентов.

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Публикации».


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1 час назад
Московские врачи принимают пациентов в Рязани

Московские врачи принимают пациентов в Рязани

Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.

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