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14:12, 16 сентября 2019 109
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В Рязани разработали проект первого в регионе ритейл-парка

В Рязани разработали проект первого в регионе ритейл-парка

Три объекта первого в Рязани ритейл-парка расположатся на участке в северо-восточной части города — на Муромском шоссе. Об этом сообщил сайт газеты «Рязанские ведомости».

В этом районе сосредоточено около 40% всего строящегося жилья в Рязани.

В первых трех очередях проект предусматривает строительство автосалонов. Автоцентры известных брендов расположатся на участке, примыкающем к Муромскому шоссе. Рядом с ними планируют создать ресторанную зону, а с правой стороны территории застройки, на участке, прилегающем к Муромскому шоссе, планируется возведение торгово-офисного центра общей площадью десять тысяч квадратных метров.

Всего же проектом предусмотрено строительство комплекса из пяти отдельно стоящих зданий. Общая площадь всего проекта составит семьдесят тысяч квадратных метров.

Справка

Ритейл-парк — экономичный формат торговых центров, широко используемый в европейских странах. Ретейл-парк представляет собой комплекс из одно- и двухэтажных зданий или строений (не менее 5 объектов).


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