В Рязани разработали проект первого в регионе ритейл-парка

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Три объекта первого в Рязани
В этом районе сосредоточено около 40% всего строящегося жилья в Рязани.
В первых трех очередях проект предусматривает строительство автосалонов. Автоцентры известных брендов расположатся на участке, примыкающем к Муромскому шоссе. Рядом с ними планируют создать ресторанную зону, а с правой стороны территории застройки, на участке, прилегающем к Муромскому шоссе, планируется возведение торгово-офисного центра общей площадью десять тысяч квадратных метров.
Всего же проектом предусмотрено строительство комплекса из пяти отдельно стоящих зданий. Общая площадь всего проекта составит семьдесят тысяч квадратных метров.
Справка
Ритейл-парк — экономичный формат торговых центров, широко используемый в европейских странах. Ретейл-парк представляет собой комплекс из одно- и двухэтажных зданий или строений (не менее 5 объектов).
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Камешковском районе Владимирской области откроется обновленный дом культуры
|
cледующая новость →В Туле на остановке нашли труп мужчины
Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.