В Рязани появится новый торговый центр формата ритейл-парка площадью 70 тыс кв.м. Об этом сообщил портал «
Комплекс построят на участке 17 Га на Муромском шоссе. Ритейл-парк в Дядькове возведут параллельно с массовой жилой застройкой.
В торговый комплекс включат пять отдельно стоящих зданий формата «big-box». Среди арендаторов появятся сток-центры, развлекательные комплексы, автосалоны, торговые центры и мебельные площадки.
Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры о возможном вхождении в проект международных операторов.
«Кроме того, рассматривается вопрос о включении территории будущего ритейла-парка в состав города Рязань», — говорится в сообщении.
Справка
Ритейл-парк — экономичный формат торговых центров, широко используемый в европейских странах. Ретейл-парк представляет собой комплекс из одно- и двухэтажных зданий или строений (не менее 5 объектов).