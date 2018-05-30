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13:04, 30 мая 2018 1 197
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В Рязани появится новый торговый центр 1

В Рязани появится новый торговый центр

В Рязани появится новый торговый центр формата ритейл-парка площадью 70 тыс кв.м. Об этом сообщил портал «Моллы.ru».

Комплекс построят на участке 17 Га на Муромском шоссе. Ритейл-парк в Дядькове возведут параллельно с массовой жилой застройкой.

В торговый комплекс включат пять отдельно стоящих зданий формата «big-box». Среди арендаторов появятся сток-центры, развлекательные комплексы, автосалоны, торговые центры и мебельные площадки.

Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры о возможном вхождении в проект международных операторов.

«Кроме того, рассматривается вопрос о включении территории будущего ритейла-парка в состав города Рязань», — говорится в сообщении.

Справка

Ритейл-парк — экономичный формат торговых центров, широко используемый в европейских странах. Ретейл-парк представляет собой комплекс из одно- и двухэтажных зданий или строений (не менее 5 объектов).


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