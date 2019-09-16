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В субботу, 14 сентября, в Липецкой области прошел «Елецкий пир». Об этом сообщил
Гости попробовали разные угощения, напитки и домашний сыр разных сортов.
Также на празднике было много развлечений: батуты, детская площадка, выставка-продажа сувениров ручной работы, яркие фотозоны.
На сцене выступали артисты, также прошли конкурсы.
Как отметили в сообщении, благодаря таким событиям в Липецкой области приезжают все больше туристов.
«В Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми будет интересно познакомиться каждому», — считает губернатор Игорь Артамонов.
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