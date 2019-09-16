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16:20, 16 сентября 2019 86
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В Липецкой области прошел «Елецкий пир»

В Липецкой области прошел «Елецкий пир»

В субботу, 14 сентября, в Липецкой области прошел «Елецкий пир». Об этом сообщил сайт администрации региона.

Гости попробовали разные угощения, напитки и домашний сыр разных сортов.

Также на празднике было много развлечений: батуты, детская площадка, выставка-продажа сувениров ручной работы, яркие фотозоны.

На сцене выступали артисты, также прошли конкурсы.

Как отметили в сообщении, благодаря таким событиям в Липецкой области приезжают все больше туристов.

«В Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми будет интересно познакомиться каждому», — считает губернатор Игорь Артамонов.


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