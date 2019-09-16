В Липецке пройдет фестиваль еды

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В следующую субботу, 21 сентября, в Липецке пройдет фестиваль «Вкусный город». Об этом сообщил «
Праздник начнется в 10 часов. Для гостей будут работать фермерская ярмарка, театрализованные представление и «Картофельный баттл для детей».
Также на фестивале пройдет съедобная арт-выставка. Гостям покажут процесс изготовления шоколада.
Кроме того, желающие смогут продегустировать пиво.
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