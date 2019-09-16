В Брянске протестировали запуск фонтана в Круглом сквере. Видео

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В Брянске завершается капитальный ремонт Круглого сквера, который планируют открыть ко Дню города. Об этом сообщил сайт телеканала «
В воскресенье, 15 сентября, там в тестовом режиме запустили фонтан.
Ранее глава Брянска Александр Хлиманков заявил, что проект светодинамического фонтана разработали специально для сквера Карла Маркса.
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