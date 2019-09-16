Неизвестный помог водителю загоревшейся машины в Михайловском районе, его ищут родные

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Неизвестный помог участнику смертельного ДТП, которое произошло 4 сентября в Михайловском районе. Он вытащил водителя Volkswagen Polo из горящей машины.
Напомним, Volkswagen и минивэн загорелись после
Как рассказал сын мужчины, он скончался в реанимации. Родные погибшего хотят разыскать человека, который вытащил их родственника из автомобиля, чтобы поблагодарить.
Связаться с сыном погибшего можно «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьАктивисты владимирской «Единой России» проверили точку сети «Пятерочка»
|
cледующая новость →В Липецкой области создадут два центра медицинских компетенций
Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.