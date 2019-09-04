В Михайловском районе загорелись два автомобиля, погиб человек

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Фото: УМВД по Рязанской области
Около 7:45 в среду, 4 сентября, на 226-ом километре автодороги Р22 «Каспий» в Михайловском районе столкнулись Volkswagen Polo и минивэн, который двигался в сторону Москвы. Об этом сообщила
После столкновения машины загорелись. В ДТП погиб пассажир минивэна. Водителя Volkswagen Polo и шестерых пассажиров минивэна госпитализировали.
На месте ДТП работает полиция. Личности погибшего и пострадавших устанавливаются.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.