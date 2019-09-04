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10:00, 4 сентября 2019 220
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В Михайловском районе загорелись два автомобиля, погиб человек

В Михайловском районе загорелись два автомобиля, погиб человек

Фото: УМВД по Рязанской области

Около 7:45 в среду, 4 сентября, на 226-ом километре автодороги Р22 «Каспий» в Михайловском районе столкнулись Volkswagen Polo и минивэн, который двигался в сторону Москвы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

После столкновения машины загорелись. В ДТП погиб пассажир минивэна. Водителя Volkswagen Polo и шестерых пассажиров минивэна госпитализировали.

На месте ДТП работает полиция. Личности погибшего и пострадавших устанавливаются.

Обстоятельства произошедшего уточняются.


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