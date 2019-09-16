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Мэрия запретила выгуливать лошадей на Почтовой. Об этом в понедельник, 16 сентября, RZN.info сообщили в пресс-службе администрации.
В прошедшие выходные ДБГ установила соответствующий знак на пешеходной улице.
Аналогичное напоминание о «запрете» появится в парке Железнодорожников, а позже и в остальных местах отдыха.
Согласно закону Рязанской области об административных правонарушениях, нарушение правил содержания и выгула собак и иных животных наказывается штрафом от ста до десяти тысяч рублей.
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В пилотном режиме заработал сервис онлайн-сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).