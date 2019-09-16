Кадетскому движению российского следкома исполнилось десять лет

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В понедельник, 16 сентября, кадетскому движению следственного комитета России исполнилось десять лет.
Первый кадетский класс ведомства создали в 2009 году на базе общеобразовательной школы города Химки Московской области. Вслед за ним учредили классы и в других регионах страны.
В настоящее кадетские классы существуют в 28 субъектах России, а в химкинской школе-интернате «Кадетский корпус» действует уже четыре профильных класса, в которых обучаются 39 мальчиков и 27 девочек.
На сегодня следком выступает учредителем трех кадетских корпусов в Москве, Санкт-Петербурге и в Волгограде.
«Ведомственное профильное кадетское образование — это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, в рамках которого реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на овладение знаниями и навыками, необходимыми сотруднику следственного комитета, — отмечается на
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани временно отключат телевидение и радио из-за профилактических работ
|
cледующая новость →Аркадий Фомин пообещал держать на контроле историю с искалеченным в Сасовском районе Мухтаром
Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.