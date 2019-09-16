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17:46, 16 сентября 2019 128
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Кадетскому движению российского следкома исполнилось десять лет

Кадетскому движению российского следкома исполнилось десять лет

В понедельник, 16 сентября, кадетскому движению следственного комитета России исполнилось десять лет.

Первый кадетский класс ведомства создали в 2009 году на базе общеобразовательной школы города Химки Московской области. Вслед за ним учредили классы и в других регионах страны.

В настоящее кадетские классы существуют в 28 субъектах России, а в химкинской школе-интернате «Кадетский корпус» действует уже четыре профильных класса, в которых обучаются 39 мальчиков и 27 девочек.

На сегодня следком выступает учредителем трех кадетских корпусов в Москве, Санкт-Петербурге и в Волгограде.

«Ведомственное профильное кадетское образование — это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, в рамках которого реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на овладение знаниями и навыками, необходимыми сотруднику следственного комитета, — отмечается на сайте СУ СКР. — Постигая азы следственной работы, ребята развиваются нравственно и культурно, воспитываясь в духе уважения к истинной отечественной истории и героическим подвигам наших предков».


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