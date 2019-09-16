К 125-летию Есенина. Любимов учредит новую награду

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В Рязанской области появится новая награда. Постановление об учреждении знака губернатора «125 лет со дня рождения Сергея Есенина» опубликовали в пятницу, 13 сентября, на сайте правительства.
Награду намерены вручать за заслуги в государственном и муниципальном управлении, сельском хозяйстве, промышленности, науке, культуре, воспитании и образовании, здравоохранении, защите прав граждан и укреплении законности, благотворительной и общественной деятельности, за иные заслуги, способствующие развитию Рязанской области.
Награду будут вручать россиянам и иностранцам, «тесно связанным по характеру своей деятельности с Рязанской областью». До конца 2020 года знак планируют вручить не более 2 500 раз.
Знак имеет форму нагрудной медали с колодкой из серебристого металла. На лицевой стороне медальона изображен портрет поэта с подписью. На оборотной стороне — фасад дома, в котором родился Есенин в селе Константиново.
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