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В аварии с автобусом под Ярославлем погибли восемь человек. Об этом сообщил интернет-портал
ДТП случилось 14 сентября в 10:45 в Гаврилов-Ямском районе. Автобус ПАЗ ехал с пассажирами в салоне и лоб в лоб столкнулся с грузовиком MAN, выехавшим на встречку.
28 человек пострадали. Есть информация от пассажиров, что некоторые ехали стоя. У многих раны от осколков стекла. Среди пострадавших — семилетний ребенок, его прооперировали. Пять человек сейчас находятся в очень тяжелом состоянии.
Расследование ДТП взял под контроль центральный аппарат СК РФ.
Фото ГУ МЧС по Ярославской области
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