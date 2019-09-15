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Фото: Администрация Рязани
В субботу, 14 сентября, Елена Сорокина проверила благоустройство трех рязанских дворов. Об этом сообщил
В начале сентября организация «РЯЗЗЕЛЕНСТРОЙ» начала благоустройство двора дома №1-б на улице Халтурина. Там уже провели подготовку к укладке асфальта. Позже во дворе отремонтируют проезд, установят скамейки и урны, появится освещение.
Кроме того, работы начались во дворах между домами №№2/6 и 4 по улице Маяковского. Здесь отремонтируют дворовой проезд, входную группу, площадку для сушки белья, а также обустроят парковки, сделают освещение. Благоустройство планируют выполнить до конца сентября.
Во дворе дома №42а по улице Садовой отремонтируют проезды, оборудуют парковку, озеленят и осветят территорию вокруг дома, установят скамейки, урны и беседки, а также обустроят площадку для отдыха и досуга.
Сорокина напомнила подрядчику о необходимости выполнять работы качественно и в установленные сроки.
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