Аудиторы нашли нарушения в работе управления ЖКХ администрации Рязани

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Контрольно-счетная палата проверила данные бухгалтерского учета, договоров и расчетов за 2018 год, которые находились в ведении управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани. Результаты опубликовали на
Аудиторы нашли нарушения в распределении субсидий «на возмещение затрат по капремонту домов при благоустройстве придомовой территории». Деньги выделяли из бюджета города управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам на ремонт и оборудование детских игровых и спортивных площадок, мест отдыха, ограждений.
Проверка показала, что в 2018 году «неправомерно предоставили субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в части благоустройства придомовой территории 49 заявителям».
Кроме того, КСП выявила, что «УэиЖКХ не определило порядок и сроки предоставления ряда документов».
«Получателями субсидий необоснованно приняты и оплачены фактически невыполненные работы по девяти договорам подряда на общую сумму 70,2 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
«На 16 придомовых территориях подрядчиками установлено оборудование, которое не соответствует условиям договоров подряда, заключенных с получателями субсидий», — добавили в отчете.
Материалы проверки направили председателю гордумы и мэру города.
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