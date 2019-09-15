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12:37, 15 сентября 2019 141
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Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно. Об этом сообщила Lenta.ru.

Отмечается, что состояние актрисы поддерживают при помощи медикаментов.

Ранее СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Позже актриса ответила на сообщение о госпитализации.

В субботу, 14 сентября, врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк. Такое решение они приняли после ухудшения состояния артистки. Она остается в больнице под наблюдением.

Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление.


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