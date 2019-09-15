Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

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Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно. Об этом сообщила
Отмечается, что состояние актрисы поддерживают при помощи медикаментов.
Ранее СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк
В субботу, 14 сентября, врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк. Такое решение они приняли после ухудшения состояния артистки. Она остается в больнице под наблюдением.
Нейрохирург
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