Опубликовано видео момента аварии на улице Свободы, где автомобилист сбил четырех пешеходов

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Опубликовано видео момента аварии на улице Свободы, где автомобилист сбил четырех человек. Запись появилась в социальных сетях.
Напомним, в субботу, 14 сентября, 24-летняя девушка на Hyundai Accent
Пострадавших доставляли в больницу.
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cледующая новость →В аварии на трассе М-5 в Рязанской области пострадали четыре человека
В пилотном режиме заработал сервис онлайн-сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).