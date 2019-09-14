В центре Рязани девушка на «Хендэ» сбила четырех человек

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Фото: Ru.wikipedia.org
В субботу, 14 сентября, на улице свободы 24-летняя девушка на Hyundai Accent сбила четырех человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло около 8:00. По предварительной информации, девушка двигалась с улицы Садовой встороны улицы Ленина и сбила трех 19-летних девушек и одну 18-летнюю девушку. Они пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавших доставляли в больницу. Обстоятельства аварии уточняются.
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