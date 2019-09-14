Мэрия пообещала выделить квартиру рязанскому сироте, о котором снял сюжет «Первый канал»

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Рязанскому сироте Александру Новикову, о котором снял сюжет «Первый канал», выделят квартиру. Об этом журналисту RZN.info рассказали в пресс-службе администрации города.
В своем материале журналисты телеканала отметили, что после смерти родителей в 2008 году юноша остался без жилья, после того, как его обманул опекун. В полиции расследовали уголовное дело, которое позже прекратили.
Постановлением мэрии мужчину признали малоимущим и приняли на учет как гражданина, нуждающегося в жилье.
В субботу, 14 сентября, глава администрации Рязани Елена Сорокина встретилась с Александром Новиковым и дала необходимые разъяснения.
Сейчас мужчине предоставили место в общежитии для временного проживания.
Напомним, ранее следователи
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