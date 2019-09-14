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18:57, 14 сентября 2019 222
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Мэрия пообещала выделить квартиру рязанскому сироте, о котором снял сюжет «Первый канал»

Мэрия пообещала выделить квартиру рязанскому сироте, о котором снял сюжет «Первый канал»

Рязанскому сироте Александру Новикову, о котором снял сюжет «Первый канал», выделят квартиру. Об этом журналисту RZN.info рассказали в пресс-службе администрации города.

В своем материале журналисты телеканала отметили, что после смерти родителей в 2008 году юноша остался без жилья, после того, как его обманул опекун. В полиции расследовали уголовное дело, которое позже прекратили.

Постановлением мэрии мужчину признали малоимущим и приняли на учет как гражданина, нуждающегося в жилье.

В субботу, 14 сентября, глава администрации Рязани Елена Сорокина встретилась с Александром Новиковым и дала необходимые разъяснения.

Сейчас мужчине предоставили место в общежитии для временного проживания.

Напомним, ранее следователи начали проверку в отношении рязанской мэрии после передачи на Первом канале.


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