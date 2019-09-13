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21:16, 13 сентября 2019 260
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Первый канал рассказал о рязанском сироте, который несколько лет стоял в очереди на жилье

Первый канал рассказал о рязанском сироте, который несколько лет стоял в очереди на жилье

Первый канал в программе «Человек и закон» рассказал о рязанском сироте, который несколько лет стоял в очереди на жилье. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

После смерти опекуна в 2008 году молодой человек остался без жилья. По данному факту несколько лет расследовали уголовное дело, которое прекратили. Несколько лет молодой человек стоял в очереди как малоимущий, но затем администрация Рязани сняла его с очереди.

Председатель СК России поручил организовать проверку законности и обоснованности решения. Одновременно также следователи подняли вопрос о передаче расследования из уголовного дела из органов полиции по факту мошеннических действий.

Ранее RZN.info провел расследование о жилье для рязанских сирот.


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