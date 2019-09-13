В Рязани открыли мемориальную доску Феодоту Масленникову

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В среду, 11 сентября, в Рязани прошло торжественное открытие мемориальной доски Феодоту Масленникову. Об этом пишет «
Доску разместили на фасаде дома № 30/26 по Первомайскому проспекту.
В мероприятии приняли участие глава Рязани Юлия Рокотянская, почетные граждане города Екатерина Филиппова, Лидия Горазеева, Юлия Балакина, инициатор сооружения мемориальной доски Ия Кириллова, начальник отдела управления культуры администрации Рязани Валентина Макарова, председатель топонимической комиссии Николай Булычев, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы отец Александр, жители города и общественники.
Булычев рассказал, что здание, на котором разместилась доска и которое построил Феодот Масленников, вошло в историю и культуры нашего края.
После торжественного открытия делегация участников возложила цветы на могиле Феодота Масленникова.
Фото Алексея Матвейчика
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