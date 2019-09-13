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На улице Космонавтов в Липецке установят три новых светофора. Об этом
Светофоры сделают рядом с поворотом на лицу Филипченко, у съезда на второстепенную дорогу в районе дома № 9/1 и рядом с поворотом на улицу Звездную у дома №37/2.
Всего на улице Космонавтов будет 12 светофоров.
Напомним, в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на участке улицы от площади Космонавтов до площади Авиаторов (3,4 километра) положили более 61 тысячи кубометров асфальта. Сейчас дорожники ремонтируют тротуары.
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